Ніякої примусової мобілізації жінок не ведеться: в Сухопутних військах зробили заяву

На вулицях українських міст з'явилася зовнішня реклама зі слоганом "Захист України – це жіноча справа".

Ніякої примусової мобілізації жінок в Україні не ведеться, а негативно трактувати інформаційну кампанію немає підстав.

Про це сказав голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік у коментарі телеграм-каналу Труха Україна.

"Плакати в різних містах України – це рекрутингово-інформаційна кампанія безпілотної складової сил оборони. Долучитися до війська – добровільне бажання жінок", - пояснив він.

Відео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вулицях українських міст з'явилася зовнішня реклама зі слоганом "Захист України – це жіноча справа". Коментатор на відео припускає, що це "прогрів" громадської думки на користь поширення мобілізації і жінок.

Мобілізація в Україні

У березні 2026 року в Україні зафіксували випадки встановлення на військовий облік жінок без медичної освіти. Українки повідомляють, що отримують військове звання та опиняються в розшуку, навіть якщо не мають медичної освіти.

В 2026 році, як і в попередні роки війни, мобілізація жінок залишається виключно добровільною. Українки з медичною і фармацевтичною освітою та/або професію встановлюються на військовий облік обов'язково, але навіть їх не можуть мобілізувати.

Однак в мережі з'являється неочікувана інформація про взяття на військовий облік жінок, які не мають жодного стосунку до медицини. Українки розповідають, що знаходять свої профілі в застосунку "Резерв+" з позначенням військової спеціальності, хоча вони точно не подавали документи. Деяких представниць жіночої статі навіть подають в розшук за ухилення від служби.

