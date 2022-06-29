В Міносвіти зганьбилися мапою без Криму /фото ua.depositphotos.com

Міністерство освіти і науки України опублікувала карту зі "Словакією" та "Турцією", але без українського Криму, який анексувала Росія. 

Карту прикріпили у дописі про країни, у яких можна скласти спрощене ЗНО. На цей нюанс звернула увагу народна депутатка Інна Совсун.

У карті МОН знехтувало правилами українського правопису, адже коректні назви двох країн українською - Туреччина та Словаччина. Однак на мапі відсутній півострів Крим у складі України.

Скандальна мапа / фото facebook.com/sovsun.inna

На переконання Совсун, макет для інфографіки фахівці міністерства могли взяти з російських сайтів.

"Так буває, коли береш макет для картинки з pociйських сайтів, бо так простіше", – зауважила нардепка.

Совсун також припустила, що працівник відомства, який створював скандальну інфографіку, "гуглив російською".

Наразі у соцмережах МОН опулікували коректну мапу з Кримом та Туреччиною і Словаччиною.

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Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Російської Федерації.

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