П'ятьох українських моряків, які були врятовані і госпіталізовані з судна Arvin, що затонуло напередодні у Чорному морі біля берегів Туреччини, сьогодні виписали з лікарні.
Читайте такожСтали відомі імена врятованих членів екіпажу затонулого у Чорному морі корабляПро це повідомляє посольство України у Туреччині у Twitter.
"Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний. Дякуємо лікарям Bartın Devlet Hastanesi. Вдячні губернаторству Бартина за одяг та взуття для хлопців. Українські консули готують документи для повернення моряків додому", - йдеться у повідомленні.
Українські моряки в Туреччині: деталі НП
17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонуло суховантажне судно Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземці.
Спочатку повідомлялося, що суховантаж був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.
Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.
За даними МЗС України, врятовано 5 українців і одного іноземця, їх госпіталізували до місцевої лікарні. Виявили тіло одного члена екіпажу.
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