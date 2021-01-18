Станом на сьогоднішній ранок пошуки ще п’ятьох моряків тривали.

П'ятьох українських моряків, які були врятовані і госпіталізовані з судна Arvin, що затонуло напередодні у Чорному морі біля берегів Туреччини, сьогодні виписали з лікарні.

Читайте такожСтали відомі імена врятованих членів екіпажу затонулого у Чорному морі корабляПро це повідомляє посольство України у Туреччині у Twitter.

"Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний. Дякуємо лікарям Bartın Devlet Hastanesi. Вдячні губернаторству Бартина за одяг та взуття для хлопців. Українські консули готують документи для повернення моряків додому", - йдеться у повідомленні.

Українські моряки в Туреччині: деталі НП

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонуло суховантажне судно Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземці.

Спочатку повідомлялося, що суховантаж був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.

Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

За даними МЗС України, врятовано 5 українців і одного іноземця, їх госпіталізували до місцевої лікарні. Виявили тіло одного члена екіпажу.

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Автор: Віталій Саєнко