Раніше повідомлялося, що рятувальники шукають 4 моряків.

У Туреччині тривають пошуки 5 моряків з судна Arvin, 5 українців госпіталізовані.

Читайте такожНа борту затонулого біля берегів Туреччини судна було 10 українців, пошукова операція триває-МЗСПро це в мікроблозі Twitter повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"З судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовані 5 українців та 1 іноземець. Вони госпіталізовані. Їх стан задовільний. Родичів проінформовані. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають", - йдеться в повідомленні.

Історія корабельної аварії Arvin

Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини в Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, на борту було 10 українців та 2 іноземці. 6 осіб врятували, 2 - загинули. Тривали пошуки 4 моряків.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії.

Суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

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Автор: Світлана Закелова