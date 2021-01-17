П'ятеро українців з корабля, що розбився, вже в госпіталі / фото aa.com.tr
У Туреччині тривають пошуки 5 моряків з судна Arvin, 5 українців госпіталізовані.
Читайте такожНа борту затонулого біля берегів Туреччини судна було 10 українців, пошукова операція триває-МЗСПро це в мікроблозі Twitter повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"З судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовані 5 українців та 1 іноземець. Вони госпіталізовані. Їх стан задовільний. Родичів проінформовані. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають", - йдеться в повідомленні.
Історія корабельної аварії Arvin
- Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини в Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, на борту було 10 українців та 2 іноземці. 6 осіб врятували, 2 - загинули. Тривали пошуки 4 моряків.
- Водночас агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії.
- Суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.
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