Йдеться про копії свідчень людей, які музейній установі передало МВС України.

Міністерство внутрішніх справ України передало музею Голодомору понад 1000 оцифрованих копій кримінальних справ за 1932-1933 роки, пов’язаних із геноцидом українців.

"Жахлива трагедія, яку неможливо забути та пробачити. Геноцид голодом. Жорстокий та цинічний злочин проти людяності. Це підтверджують численні свідчення людей, які збереглися в архівах. Днями ми передали Музею Голодомору оцифровані копії понад 1000 кримінальних справ періоду геноциду українців", - йдеться у повідомленні МВС.

Зокрема, відомство оприлюднило деякі цитати зі свідчень. В МВС наголошують, що майже сто років потому ворог не відмовився від своєї мети - знищити ідентичність українського народу, відібрати його свободу і позбавити незалежності.

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"Засоби все ті ж - терор та геноцид. Депортація наших дітей, катування і вбивства, руйнування пам’яток, знищення наших полів. Ретельно збираємо докази, документуємо всі воєнні злочини окупантів. Вони обов’язково за все відповідатимуть. Ніколи не поступимося нашою свободою. Маємо пройти цей шлях, згуртовано і без остраху", - зазначили у МВС.

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

Як повідомляв УНІАН, щороку наприкінці листопада в Україні відзначають траурну дату - День пам'яті жертв Голодомору. Дата встановлена з метою вшанування пам'яті мільйонів загиблих українців, які стали жертвами геноциду, влаштованого радянською владою. Вона присвячена пам'яті жертв усіх трьох голодоморів, які були у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках. Особливо трагічним був Голодомор 1932-33 років, який забрав від 4,5 до 10 мільйонів життів, залежно від різних оцінок.

Упродовж тривалого часу Радянський Союз заперечував факт масової загибелі українців від штучного голоду. Журналістам заборонялося писати на цю тему. Тільки після здобуття незалежності України було розсекречено архівні документи та свідчення очевидців.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 32 країни світу, Європейський парламент, уряд частково визнаної Чеченської республіки Ічкерія.

Згідно з нещодавнім соціологічним дослідженням групи "Рейтинг", наразі 92% українців вважають Голодомор 1932-33 років - геноцидом українського народу. При цьому лише 4% заперечують це, вагалися з відповіддю - 4%. При цьому соціологи зазначають, що за останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що голодомор 1932-33 років є геноцидом українського народу. Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

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