Звання Героя Радянського Союзу Михайлу Карпєєву присвоїли в його неповних 23 роки.

Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Михайло Карпєєв помер сьогодні, 7 червня, на 99-му році життя.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Михайло Карпєєв здійснив понад 300 бойових вильотів - 100 на літаках ІЛ-2 зі знищенням ворожої техніки і живої сили противника, 100 на розвідку і 110 для зв'язку з партизанами. Брав участь у визволенні Харкова.

Звання Героя Радянського Союзу Михайлу Карпєєву присвоїли в його неповних 23 роки.

Після війни Михайло Полікарпович виховував майбутніх льотчиків - працював у Качинському авіаційному училищі, Ворошиловградському вищому військовому училищі, Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків, а пізніше працював інженером на Харківському тракторному заводі.

Ветеран мав Орден Леніна, медаль «Золота зірка», два ордени Червоного Прапора, два ордени Вітчизняної війни І ступеня, орден Олександра Невського, орден Богдана Хмельницького, орден «За службу Батьківщині в Збройних Силах» і майже три десятка медалей.

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Михайло Карпєєв народився 21 листопада 1922 р. у місті Чебоксари (Чуваська Республіка). У 1940-1941 рр. навчався в Свердловській військовій авіаційній школі пілотів, воював з 1941 по 1945 рік. За мужність і героїзм у 1945 р. Михайлу Карпєєву було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, а у 2005 році - генерала-майора авіації. Почесний громадянин міста Харкова.

У мирний час Михайло Полікарпович був військовослужбовцем, пізніше працював старшим інженером на Харківському тракторному заводі і диспетчером на Роганській КЕЧ.

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Автор: Денис Прядко