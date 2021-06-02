Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби.

У Харківській області за перевищення службових повноважень судитимуть трьох поліцейських, які побили фермерів.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, 9 вересня 2020 року троє співробітників полку поліції особливого призначення у складі групи швидкого реагування патрулювали Сахновщинський район.

"Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда комбайн та трактор з причепом, біля яких знаходились чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання та їх на вимогу працівників поліції привезе батько.

"Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, а також застосували до чоловіків кайданки, обмеживши свободу пересування потерпілих", - повідомили в прокуратурі.

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Санкція інкримінованої правоохоронцям статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: Юлія Петриченко