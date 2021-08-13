На вказаній землі було розташовано курган, який датовано III тис. до н.е. – I тис. н.е.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яка належить до земель історико-культурного призначення та особливо цінних земель.

Як повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури, навесні 2021 року один із місцевих жителів Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На вказаній землі було розташовано курган, який датовано III тис. до н.е. – I тис. н.е.

Через незаконні дії землероба, безповоротно втрачено культурну спадщину місцевого значення, яка перебуває під охороною держави.

Правопорушнику загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

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Автор: Лариса Бекета