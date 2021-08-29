Адміністрація закладу проблеми визнає частково.

У Львівській області з дитячого табору масово тікають відпочивальники, яким надала путівки на оздоровлення держава. Причиною такого рішення стали тамтешні умови.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Олена з Дніпра розповідає, що дві її доньки витримали в таборі замість трьох тиждень - один. Щоб забрати дітей, вона провела в дорозі 15 годин й здолала 1000 кілометрів. Одна з доньок - 12-річна Руслана - каже, що захворіла на третій день перебування в таборі. В неї боліла голова, нудило й відчувався різкий біль живота. Директор табору на це медиків кликати не поспішав і називав це нервовим зривом через сварку дівчини з подругами. "Швидку" викликали лише після наполягання матері - у постраждалої діагностували функціональні розлади шлунку.

"Дитина жива-здорова, мама її забирає, має право. Не всі діти приїхали до нас здорові", - коментує директор табору те, що відбувається.

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За його словами, понад 50 дітей вже забрали документи достроково через "сум за домом". Батьки ж кажуть, що дітям там не вистачає їжі й розваг. Вожаті там нібито були вимушені допомагати на кухні, тому часу на розважальну програму не було. В приміщеннях - бруд, вікна не відчиняються.

Мати ще однієї дитини - 10-річного Дмитра, шокована побаченим у таборі. "В одній кімнаті роблять ремонт, в другій - діти поселені і цим всім дихають, цією пилюкою", - розповідає жінка.

Одна з вожатих звільнилася прямо під час заїзду, а шукати нову порадили батькам. Альтернатива - забрати дітей додому.

"Вожаті щодня приходять на роботу і щодня звільняються. Це є плинність кадрів", - каже директор табору. І пояснює, що дітей на відпочинок приїхало вчетверо більше, ніж планувалося. Табір розрахований на 250 дітей.

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"Мало бути приблизно 250-300 дітей, а зросло до 1000. Це умови тендеру, на жаль, я не можу прокоментувати, чому так сталося", - прокоментував ситуацію голова Самбірської райдержадміністрації Іван Ільчишин.

Місцеві чиновники планують вирішити ситуацію шляхом скорочення кількості дітей у таборі - зараз з цього приводу готують звернення до Львівської ОДА.

Зміни у "Соколятах" тривають з липня по грудень, усі путівки вже розподілені.

Автор: Юрій Годован