На Марші єдності за Україну з’явилися "фейкові" представники ЛГБТ-спільноти.
Як передає кореспондент УНІАН, у парку Тараса Шевченка у центрі Києві розпочинається акція "Марш єдності за Україну", організована рухом "Гонор" та громадським активістом Сергієм Стерненком.
Вже зібралися близько тисячі осіб, переважно з державними прапорами України.
До людей намагалися приєднати кілька молодих дівчат і хлопців, які мали два прапори ЛГБТ-спільноти: один дівчина накинула прапор на плечі, інший тримали в руках на древку.
Спочатку до них підійшли учасники акції і нагадали, що на марш треба приходити лише з державною символікою. Потім підійшли правоохоронці, аби дізнатися, скільки учасників з прапорами ЛГБТ, щоб гарантувати їхню безпеку.
Однак юнаки та дівчата злякалися поліцейських і покидали прапори на землю.
Дівчина на вигляд 16 років зізналася, що їх найняли за 300 грн постояти з прапорами ЛГБТ-спільноти дві години, а їхні куратори, коли побачили поліцію, розчинилися у натовпі.
Слід зазначити, що на акції присутні справжні представник ЛГБТ-спільноти, проте, як було домовлено з організаторами, вони прийшли без власної символіки.
Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці розпочався Марш за єдність України. Учасники акції вирушили з парку Тараса Шевчека, й наразі йдуть вул. Володимирською і бульваром Шевченка.
У марші беруть участь кілька тисяч людей. Рух автомобілів на маршруті ходи перекрито.
Як повідомили журналістів учасники акції, її мета – показати РФ, що українці не бояться її залякувань, погроз розпочати масштаб наступ військ, й у разі наступу українці чинитимуть опір.