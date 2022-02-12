Молоді люди зізналися, що за 300 грн їх найняли постояти на акції дві години з прапорами ЛГБТ-спільноти.

На Марші єдності за Україну з’явилися "фейкові" представники ЛГБТ-спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку Тараса Шевченка у центрі Києві розпочинається акція "Марш єдності за Україну", організована рухом "Гонор" та громадським активістом Сергієм Стерненком.

Вже зібралися близько тисячі осіб, переважно з державними прапорами України.

До людей намагалися приєднати кілька молодих дівчат і хлопців, які мали два прапори ЛГБТ-спільноти: один дівчина накинула прапор на плечі, інший тримали в руках на древку.

Спочатку до них підійшли учасники акції і нагадали, що на марш треба приходити лише з державною символікою. Потім підійшли правоохоронці, аби дізнатися, скільки учасників з прапорами ЛГБТ, щоб гарантувати їхню безпеку.

Однак юнаки та дівчата злякалися поліцейських і покидали прапори на землю.

Дівчина на вигляд 16 років зізналася, що їх найняли за 300 грн постояти з прапорами ЛГБТ-спільноти дві години, а їхні куратори, коли побачили поліцію, розчинилися у натовпі.

Слід зазначити, що на акції присутні справжні представник ЛГБТ-спільноти, проте, як було домовлено з організаторами, вони прийшли без власної символіки.

Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці розпочався Марш за єдність України. Учасники акції вирушили з парку Тараса Шевчека, й наразі йдуть вул. Володимирською і бульваром Шевченка.

У марші беруть участь кілька тисяч людей. Рух автомобілів на маршруті ходи перекрито.

Як повідомили журналістів учасники акції, її мета – показати РФ, що українці не бояться її залякувань, погроз розпочати масштаб наступ військ, й у разі наступу українці чинитимуть опір.

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