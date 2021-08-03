Жінка не могла рухатись та наковталась води.

У Миколаївській області троє підлітків врятували жінку, яка ледь не потонула у річці.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних подій у Миколаївській області.

Інцидент стався 2 серпня. Жінка повідомила у службу, що троє хлопців врятували на воді її знайому.

"Ми з подругою відпочивали на березі річки Інгул, неподалік від водно-гребної бази, на якій тренуються діти на байдарках та каное - це біля Аляудського мосту в Інгульському районі м. Миколаєва. Людмила пішла у воду і їй стало зле. Троє хлопців, що купались неподалік, помітили це, підпливли до неї та витягли на берег. Все ж могло бути інакше, але діти врятували життя людини, і вони справжні герої!" - розповіла Надія.

Читайте такожКиянка помилково потрапила у "чорний" список РНБО: Данілов подзвонив та вибачився13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко розповіли, що в той день плавали та пірнали неподалік від берега.

"Найстарший із нас - Воробйов Герман - йому 14 років (сьогодні не зміг прийти, тому що захворів на нежить), дуже добре плаває. Він помітив, що за метрів 20 від берега то з'являється над водою, то зникає голова людини, і миттєво відреагував. Підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, виніс на сушу та поклав на ковдру біля очерету. Ми весь час його підтримували, допомагали, а коли побачили, що губи у неї білі, ще й водою кашляє, зрозуміли, що насправді сталося. Надія, подруга Людмили, надала їй першу допомогу та привела до тями",- розповіли діти.

Виявилося, що у воді 60-річній Людмилі ноги звела судома, жінка не змогла рухатись, наковталась води та ледь не потонула.

Хлопцям вручили подячні листи та цінні подарунки. Жінка розповіла, що щиро вдячна дітям за порятунок.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська