Співробітники ДСНС організували у Теребовлі справжню рятувальну операцію.

Співробітники служби порятунку зняли літню жінку, яка випала з вікна у передмісті Тернополя і повисла поверхом нижче, та в цілості й схоронності передали її медикам.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Інцидент стався 3 серпня на вулиці Січових Стрільців у місті Теребовля.

За невизначених обставин 81-річна жінка випала з балкона останнього поверху п'ятиповерхової будівлі, але зачепилася за білизняні мотузки поверхом нижче.

Очевидці того, що сталося, звернулися за номером 101 і викликали рятувальників.

Після прибуття один з них страхував стареньку від падіння, підтримуючи її, поки інші не встановили висувну драбину і не дісталися до неї.

Процес порятунку зняли перехожі:

Знесилену жінку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, в червні шестирічний хлопчик випав з сьомого поверху, спершись на москітну сітку. Дитина вижила, але отримала важкі травми.

А днями аналогічний інцидент повторився в Дніпрі, де шестирічна дитину, яка випала з вікна, госпіталізували з забоєм головного мозку.

Автор: Станислав Кожемякин