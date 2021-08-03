Співробітники служби порятунку зняли літню жінку, яка випала з вікна у передмісті Тернополя і повисла поверхом нижче, та в цілості й схоронності передали її медикам.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Інцидент стався 3 серпня на вулиці Січових Стрільців у місті Теребовля.
За невизначених обставин 81-річна жінка випала з балкона останнього поверху п'ятиповерхової будівлі, але зачепилася за білизняні мотузки поверхом нижче.
Очевидці того, що сталося, звернулися за номером 101 і викликали рятувальників.
Після прибуття один з них страхував стареньку від падіння, підтримуючи її, поки інші не встановили висувну драбину і не дісталися до неї.
Процес порятунку зняли перехожі:
Знесилену жінку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.
Нагадаємо, в червні шестирічний хлопчик випав з сьомого поверху, спершись на москітну сітку. Дитина вижила, але отримала важкі травми.
А днями аналогічний інцидент повторився в Дніпрі, де шестирічна дитину, яка випала з вікна, госпіталізували з забоєм головного мозку.