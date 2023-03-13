Ведеться розслідування через відмови близько 80 військовослужбовців виконувати наказ.

В Одеській області розслідується факт відмови близько 80 військовослужбовців виконувати наказ їхати на фронт.

Як повідомив УНІАН заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Андрій Коцюба, частина військових одного з окремих батальйонів територіальної оборони Одеської області відмовилися виконувати наказ командування.

"Зокрема, у лютому підрозділ отримав наказ щодо передислокації з одного місця на інше, але близько 80 військових відкрито відмовилися його виконувати – відмовилися прибути на інше місце зосередження. Бійці зробили це тричі, останній раз – у присутності працівників правоохоронних органів", - сказав Коцюба.

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Він підкреслив, що будь-яких підстав для невиконання наказу у військових не було.

Працівник прокуратури також розповів УНІАН, що наразі Київський районних суд Одеси обрав запобіжний захід (арешт) для 13 військових, серед них – місцевий депутат, який виконував обов’язки командира стрілецького відділення. Серед "відмовників" була певна кількість бійців, підпорядкованих йому.

"Наразі здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 402 ККУ. Проводяться слідчі дії, допити, вивчаються відповідні документи тощо", - зазначив Коцюба.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про депутата Роздільнянської міської ради, який обирався від вже забороненої політсили "ОПЗЖ" Володимира Нестєрова. За даними джерела, він разом з іншими "відмовниками" не захотів їхати у зону активних бойових дій.

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У Генеральному штабі ЗСУ 13 березня повідомили, що російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському і Шахтарському напрямках. При цьому росіяни несуть серйозні втрати.

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