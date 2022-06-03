Вартість "послуг" становила до 5 тисяч доларів з людини.

В Одеській області колишній прикордонник допомагав ухилянтам переходити держкордон з Молдовою.

Про це журналістам повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

За оперативними даними, протиправну діяльність організував житель регіону, колишній прикордонник. Вартість "послуг" чоловіка становила від 1,5 тис. до 5 тис. дол. з людини. За ці гроші він обіцяв ухилянтам перехід кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Для пошуку своїх клієнтів, які намагалися без законних підстав покинути територію України під час воєнного стану, він використовував один зі спеціалізованих Telegram-каналів, де і пропонував їм свої послуги. Надалі зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянтів у транзитну зону в районі пункту пропуску "Маяки-Паланка" і вказував конкретне місце переходу держкордону в бік Республіки Молдова.

За оперативними даними, зловмисник залучав "зв'язки" в прикордонній службі для отримання інформації про режим патрулювання прикордонних нарядів.

Правоохоронці затримали організатора каналу під час одержання 2,5 тис. дол. від чоловіка за сприяння переходу через держкордон.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин справи. СБУ перевіряє причетність до вказаного злочину чиновників Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Раніше повідомлялося, що за незаконне переправлення за кордон ухилянтів від військового обов'язку передбачено до 9 років позбавлення волі, а транспорт, на якому їх вивозять, будуть конфісковувати.

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