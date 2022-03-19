Зрадник був завербований в травні минулого року.

В Одеській області затримано пособника окупантів, який передавав ворогу інформацію про українських військових.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний є ідейним прихильником так званого "русского мира", підтримує незаконне вторгнення і проведення військово-терористичних дій Росії в Україні. Він передавав представникам так званої "ЛНР" інформацію про місця входу-виходу в катакомби, блокпости українських збройних підрозділів в Одесі та Одеській області, а також інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ.

Як уточнили в обласному УСБУ, затримано уродженця Одеської області, якого в травні минулого року завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".

Наприкінці лютого фігурант отримав завдання від ворога. Зрадника цікавила інформація щодо кількості, розташування та переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил України, блокпостів територіальної оборони та прикордонних загонів, їхній особовий склад тощо.

Всю інформацію зрадник надсилав ворогові через спеціально створений Telegram-канал.

В ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили різні військові засоби зв'язку та понад півкілограма вибухової речовини гексоген.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

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