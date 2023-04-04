У нього виявили планшет й записник, в які було занесено інформацію про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони України.

На Житомирщині прикордонники затримали ворожого агента, який хотів втекти до Білорусі із зібраною інформацією про військові та фортифікаційні об’єкти.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Підозрілого чоловіка без документів виявили на околиці одного з населених пунктів Житомирщини, неподалік від держкордону. Він назвався іншою особою.

"У нього виявили планшет й записник, в які було занесено інформацію про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони України, а також іноземна валюта в розмірі 4 тисячі євро", - повідомляє ДПСУ.

У подальшому з'ясувалося, що затриманий є жителем Житомира і фігурантом кримінальних проваджень проти основ національної безпеки України.

"Він намагався незаконно потрапити в Білорусь. Тікаючи з країни, зрадник попутно збирав інформацію для ворога", - сказано в повідомленні.

Відносно чоловіка складено процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму. Затриманого передали компетентним органам.

Затримання зрадників в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 березня у ході проведення спецоперації у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який намагався "злити" ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України. Ним виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Наразі зраднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А раніше в Україні засудили колишнього працівника спецслужби, який "зливав" дані ФСБ РФ інформацію напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни.

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