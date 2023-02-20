Зловмисник самостійно встановив контакт з агентами ФСБ за три місяці до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

В Україні засудили колишнього працівника спецслужби, який "зливав" дані ФСБ РФ про події в Україні напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни.

Йдеться про представника одного з регіональних органів силового відомства, якого затримали наприкінці лютого минулого року у Кропивницькому. За даними СБУ, зловмисника засудили до 14,5 років ув'язнення за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

"За матеріалами СБУ до 14,5 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці уточнили, що зловмисник за власною ініціативою вийшов на контакт з ФСБ за три місяці до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Вже після вторгнення росіян зрадник розгорнув підривну діяльність на території Кіровоградської області: він намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації й передавав цю інформацію своєму куратору з ФСБ через закриття каналів зв'язку.

"За завданням агресора зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого - розпочав розвідку місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області", - додали в СБУ.

Діяльність агентів ФСБ в Україні - останні затримання

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну російська ФСБ організувала цілу мережу своїх агентів на території нашої країни. Найчастіше в змову з ФСБ вступають саме українські громадяни. За майже рік війни СБУ затримала безліч колаборантів, які допомагали агресору в окупації України або обстрілі її територій.

Так, нещодавно Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогові дані про оборону Миколаєва.

Також 18 лютого співробітники СБУ викрили ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України та допомагала завдавати ударів по важливих об'єктах на Донбасі.

Нещодавно агента РФ також вдалося зловити в Слов'янську: він збирав розвіддані для ворога і хотів вступити до лав окупаційних військ.

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