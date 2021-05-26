Тіло виявили у річці Уж.

У Коростені Житомирської області в річці Уж 25 травня знайшли тіло 23-річного хлопця, який перебував у розшуку як безвісно зниклий.

Про це повідомляє Коростенське районне управління поліції.

За інформацією правоохоронців, 21 травня про його зникнення до райвідділу повідомили рідні.

«Під час огляду тіла загиблого на місці події тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть молодого чоловіка, не виявлено. Причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти», – говориться в повідомленні.

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Смерть зниклого хлопця на Житомирщині: що ще відомо

Як повідомляє місцеве видання «Коростень Тoday», загиблим є 23-річний Сергій Тищенко.

«Його знайшли у воді на Броварі. Руки були зв'язані скотчем, побитий...», – розповіли рідні хлопця.

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Автор: Катерина Шварц