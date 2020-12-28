Сьогодні стороні захисту відкрили матеріали слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у справі «Оптимумспецдеталі», в якому як підозрюваний фігурує Ігор Гладковськоий, син колишнього першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського.

Читайте такожРозслідування справи щодо Гладковського завершено

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на повідомлення НАБУ. В самому повідомленні ім’я підозрюваного не фігурує.

Зазначається, що слідчі завершили досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн хабаря за вплив на ухвалення рішення гендиректором ДК «Укрспецекспорт». 28 грудня стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України («Зловживання впливом»).

«Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують» - йдеться в повідомленні НАБУ.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Із них двоє засуджені, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Підозра Ігорю Гладковському

21 грудня ЗМІ повідомили, що правоохоронці вручили повідомлення про підозру у справі "Укроборонпрому" Ігорю Гладковському, синові колишнього першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського.

Стверджувалось, що Ігоря Гладковського підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом".

Справа про корупцію в "Укроборонпромі"

У лютому-березні 2019 року проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднив розслідування, в якому говорилося, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор нібито причетний до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі.

У розслідуванні стверджувалося, що Гладковський-молодший і його партнери вступили в змову з посадовцями Укроборонпрому. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. Ціни на запчастини, які часто не відповідали жодним стандартам якості, були завищені в рази. Цей "товар" за змовою з керівництвом "Укроборонпрому" продавали на оборонні заводи. Таким чином група нібито отримала від "Укроборонпрому" не менше 250 млн грн. Олега Гладковського журналісти називають другом президента Петра Порошенка і "смотрящим за оборонкою".

Розслідування спровокувало потужний суспільний резонанс напередодні виборів президента, оскільки Олег Гладковський у минулому був бізнес-партнером Петра Порошенка.

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня в САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 ("зловживання владою і службовим становищем") і ст. 366-1 ("декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров