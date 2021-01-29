Торік за скоєння злочинів та порушення дисципліни звільнили 513 поліцейських.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
За його словами, протягом минулого року підрозділи внутрішньої безпеки розпочали майже 900 кримінальних проваджень.
Зокрема, з них 400 - за фактом пропозицій або надання неправомірної вигоди поліцейським, а понад 300 - за вчинення протиправних дій щодо співробітників поліції.
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У цих провадженнях майже 600 осіб вже отримали повідомлення про підозру.
Водночас, Клименко зазначив, що у 2020 році за скоєння злочинів звільнили 142 поліцейських, а за порушення дисципліни 371.
Крім того, він розповів, що ініціював створення нового департаменту, який запрацює з 1 березня.
"Це буде головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи Нацполу та аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - пояснив очільник Нацполіції.
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