Сотні тисяч людей залишилися без чистої питної води, зазначили в ООН.

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, в Україні "надзвичайно загострилася" гуманітарна криза.

Тепер гуманітарна ситуація в Україні "значно гірша, ніж раніше", публікує theguardian.com слова заступника генсека ООН з гуманітарних питань, координатора надзвичайної допомоги організації Мартіна Гріффітса.

Гріффітс розповів "Службі новин ООН", що після знищення Каховської дамби без чистої питної води залишилися близько 700 тисяч осіб, у воді плавають міни.

За його словами, організація після трагедії постійно контактує з владою РФ. "Я особисто зустрічався тут з особами з постійного представництва Росії, я був на зв'язку з ними буквально всі останні півгодини (вечір п'ятниці - Ред.), і ми добиваємося дозволу на безпечний доступ через лінію фронту", - додав він.

Каховська трагедія - що потрібно знати сьогодні

Посіпаки влади РФ у ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, об'єкт був повністю знищений. Внаслідок неконтрольованого витоку води затопило десятки населених пунктів, є жертви.

На підконтрольній Україні території півдня відразу ж почали рятувати людей, а на захопленій частині нашої землі супротивники не лише не допомагали людям, а навіть заважали їм евакуюватися.

За відомостями експертів, через підрив Каховської дамби в Україні на місці квітучих полів можуть з'явитися місця, в яких будуть пилові бурі, зникнуть рідкісні види тварин, і буде масово гинути риба.

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