Чоловік переходив вулицю у невстановленому місці. Патрульний перебував поза службою.

У Чернігові 26-річний патрульний на одній із центральних вулиць міста на смерть збив 63-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

За його інформацією, ДТП сталася вночі 30 січня. Патрульний перебував поза службою, автомобіль був неслужбовий.

"За попередніми даними, патрульний не помітив, як пішохід з’явився на дорозі. Чоловік переходив вулицю у невстановленому місці", - зазначив Копистко.

Він також повідомив, що призначено службове розслідування, поінформовано ДБР та прокуратуру. Патрульного на час слідства відсторонено від виконання службових обов’язків.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

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