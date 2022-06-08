Колаборант зауважив, що їх відправляють на бесіду з працівниками МВД та МГБ.

Гауляйтер окупованого росіянами селища на південному сході України Іван Топузов розповів, як співпрацює із загарбниками. Він не приховує, що "здає" окупантам односельців та біженців з Маріуполя.

Відео інтерв'ю Топузова опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Гауляйтер зауважує, що окупанти відправляють людей на "фільтрацію". Під час цього процесу з ними "спілкуються" представники МВД, МГБ.

"У селі зараз проходить "фільтрацію" все населення. Проблеми з нею є, оскільки більшість цих біженців хочуть виїхати в Маріуполь, у кого житло залишилося, а не пройшли "фільтрацію"", – розповів гауляйтер.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що в окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР". Наступного дня з'явилася інформація, що зрадників вдалося ідентифікувати.

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