Євген Комаровський зазначив, що з точки зору прав людини, людей не можна змусити вакцинуватися.

Всіх вчителів в Україні потрібно вакцинувати від коронавірусу. Педагогам необхідно пояснити, навіщо це треба, й тоді заперечення зникнуть.

Про це розповів доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Чи вважаю я, що вчителі повинні бути вакциновані? Звичайно, так. Якби це залежало від мене, я б постарався максимально працювати з цим контингентом людей. Робота з запереченнями - це ключ будь-якого дискусійного питання", - заявив Комаровський.

За його словами, відповіді на всі заперечення можна зібрати в 15 пунктів і, якщо хтось хоче почути правду, то він почує її. При цьому він вказав, що людей не можна змусити вакцинуватися.

Читайте такожУ МОН пояснили, які заклади освіти можуть не дотримуватися умови вакцинації 80% персоналу"Є календар вакцинації, в ньому перелік обов'язкових щеплень для дітей. Діти, які не мають вакцинації, можуть бути не допущені до загальноосвітньої школи. Не хочеш - платиш зі своєї кишені за школу, де не щеплені. А у вчителя немає вибору, у держслужбовця немає вибору" - підсумував доктор.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Автор: Анастасія Горбачова