У масштабній пожежі, спричиненій росіянами, загинули батьки та троє малих дітей.

У Харкові 12 лютого попрощалися із родиною, яка загинула в страшній пожежі, спричиненій російським дроном "Шахед". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Подружжя Ольга та Григорій Путятіни та троє їхніх малолітніх дітей опинились у вогняній пастці, коли ворожий безпілотник влучив у нафтобазу неподалік приватного сектора на півночі Харкова. Паливо змішалось зі снігом і розтеклося вулицею.

Тоді у страшній пожежі загинули сім людей, включаючи родину Путятіних. Сьогодні з родиною прощалися на місцевому цвинтарі. Двох старших дітей – 7-річного Олексія та 4-річного Михайла – поховали поруч з батьками, а молодшого – 10-місячного Павла – в одній домовині разом з мамою.

Також харків’яни принесли багато квітів та дитячих іграшок до будинку, в якому жила родина.

Загибель родини Путятіних

Як писав УНІАН, пізно ввечері 9 лютого російський агресор здійснив черговий повітряний напад на Україну із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед". Один з цих безпілотників атакував сховище палива в північній частині Харкова. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яка охопила прилеглий район приватної забудови.

За даними Харківської ОВА, у вогні загинуло 7 людей – родина Путятіних та літнє подружжя в іншому будинку. Ще троє людей постраждали. Вогонь знищив 15 приватних будинків.

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