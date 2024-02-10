У вогняній пастці опинилося подружжя та троє їхніх малих дітей.

Внаслідок російського удару по Харкову ввечері 9 лютого загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури разом із чоловіком та трьома дітьми. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ольга Сергіївна Путятіна працювала в органах прокуратури Харківщини з червня 2012 року. На поточний час вона перебувала у декретній відпустці. Їй було 35 років.

Разом з Ольгою загинув її чоловік та троє їхніх синів – 7-річний Олексій, 4-річний Михайло та 10-місячний Павло.

Відео дня

"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Російський удар по Харкову 9 лютого

Як писав УНІАН, в ніч на 10 лютого російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. Внаслідок влучання "Шахеда" по сховищу палива стався його витік і займання. Розпочалася масштабна пожежа, яка охопила прилеглий район приватної забудови.

Як повідомили на ранок в Харківській ОВА, вщент згоріло 15 приватних будинків. Загинуло 7 людей, включаючи трьох дітей. Окрім родини прокурора загинуло також літнє подружжя в іншому будинку. Ще три людини отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: