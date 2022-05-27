Голова парламентського комітету вважає важливим питанням, зокрема те, чи очільники УПЦ "припинять своє членство в керівних органах РПЦ".

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що рішення Синоду Української православної церкви (Московського патріархату) треба вітати, але під декларацією повинні бути конкретні кроки.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо рішення Собору УПЦ, Потураєв сказав: "Це рішення треба вітати. Але це поки що, на мою думку, декларація. Під декларацією мають бути конкретні кроки. Тобто просто "засудження" - те, що там відбулося, - це добре. Але крім певного припинення канонічного спілкування з РПЦ, наприклад, те, що вони не будуть поминати Кирила, й інші форми канонічного спілкування - я так розумію, що вони вирішили їх припинити, - є ще питання статутні".

Він пояснив, що "хоч би скільки УПЦ не розповідала, що вони не залежні від РПЦ, - це не зовсім так". Депутат додав, що йдеться про питання "статутних відносин".

"Чи будуть зміни в статуті, чи ні?.. Чи припинять очільники УПЦ своє членство в керівних органах РПЦ? А вони там є", - сказав Потураєв.

Стосовно задекларованого прагнення відновлення діалогу з Православною церквою України він висловив думку, що таке рішення також потрібно вітати.

"Бо, як ми пам'ятаємо, діалогу ніякого не було ні напередодні отримання томосу, ні під час отримання томосу, ні після отримання томосу", - зазначив парламентар і додав, що такий діалог має бути змістовним і про "щонайменше, зближення".

Потураєв також висловив думку, що рішення УПЦ свідчить про те, що у ній "щонайменше, станом на сьогодні, перемогли люди, які дотримуються проукраїнської позиції".

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 травня Собор Української православної церкви (Московського патріархату) ухвалив рішення щодо своєї повної самостійності та незалежності, і висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

У постанові Собору УПЦ зазначається, що було розглянуто питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні; Собор звернувся до влади України та влади Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України у постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".

У свою чергу Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" – це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

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