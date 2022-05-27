Євстратій Зоря розкритикував постанову Собору.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря щодо рішення Собору УПЦ (Московського патріархату) вважає, що слова про "незалежність і самостійність" – це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підсумки "Собору УПЦ" можна коротко оцінити словами митрополита Епіфанія у доповіді на Архієрейському оборі ПЦУ: "З великої хмари - малий дощ", - зазначив архієпископ.

За його словами, вирази у постанові Собору щодо російської агресії "максимально м'які та округлі".

"Це після трьох місяців страждань, які головним чином торкнулися областей, де багато симпатиків МП. На все, що вважали за потрібне сказати про війну, знайдено 40 слів! І жодного з них - про оцінку ідеології "русского міра" як основи агресії та про свою роль в поширенні цієї ідеології", - підкреслив архієпископ.

"Виражаємо незгоду" з позицією Кирила - тобто не засуджуємо, не розриваємо зв'язок, а просто "виражаємо незгоду". Тут явно видно формулювання митрополита Онуфрія - українською незгоду висловлюють, а не виражають", - зазначив Зоря.

Також архієпископ переконаний, що "зачистка статуту" - це те саме, що відсутність слів "Московський патріархат" в офіційній назві: спроба приховати те, що "УПЦ" - залишається в юрисдикції Московського патріархату".

"Слова про "незалежність і самостійність" - винахід ще 1990 (!) року для прикриття залежності та несамостійності. Є автокефалія і автономія. Собор ні слова не сказав про автокефалію - навіть про теоретичне бажання її досягнення. Що означає "незалежність і самостійність 2.0"? Новий інтерфейс старої програми? Якщо ця "незалежність і самостійність" більш незалежна і самостійна, ніж була - то чи не є це одне визнанням правоти тверджень УАПЦ/УПЦ КП/ПЦУ, що "самостійність і незалежність" насправді не була ні тим, ні іншим?", - підкреслив він.

Стосовно того, чи поминатимуть надалі в УПЦ ім'я московського патріарха, архієпископ Євстратій зазначив, що це, можливо, буде видно зі змін у статуті.

"Але, судячи з формулювань постанов, митрополит Онуфрій буде поминати, а це означає - подальшу залежність від Кирила всієї митрополії", - написав він.

Серед іншого, архієпископ прокоментував пункт постанови Собору УПЦ щодо діалогу з Православною церквою України.

"Щоби діалог відбувся" ставляться три передумови: погодитися, що громади не будуть переходити з МП в ПЦУ; погодитися з тезами пропаганди МП проти ПЦУ; погодитися з тим, що ієрархія ПЦУ - "неканонічна". Тобто Собор відкидає пропозицію Архієрейського собору ПЦУ про діалог без попередніх умов? Чекаємо роз'яснення від іншої сторони, але поки що це виглядає так: виконання трьох передумов має лише відкрити діалог без ясно означеної мети", - наголосив він.

На думку архієпископа Євстратія, швидке проведення за день зібрання Синоду, Собору єпископів та Собору УПЦ "мало на меті максимально згорнути дискусію".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Собор Української православної церкви (Московського патріархату) ухвалив рішення щодо своєї повної самостійності і незалежності, і висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

У постанові Собору УПЦ зазначається, що Собор, який відбувся в місті Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні; Собор звернувся до влади України та влади Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України у постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".