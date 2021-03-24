Зокрема, архітектор планує зробити будівлю університету частиною парку.

Нідерландський архітектор проекту гірничо-металургійного університету "Метінвест політехніка", директор компанії MADMA urbanism+landscape та архітектурного бюро MASA architects Хірокі Мацуура розповів як покращиться міський парк в Маріуполі з розвитком університету, зокрема наскільки він буде гармонійний з будівлею навчального закладу.

Своїми думками відомий архітектор поділився в інтерв'ю агентству УНІАН.

За його словами, для концепції проекту дуже важливий гармонійний симбіоз природи і архітектури.

"Одним з наших головних завдань було не порушити природну красу ландшафту парку, а поліпшити його і зробити більш доступним для жителів Маріуполя", - сказав він.

Зокрема, архітектор планує зробити будівлю університету частиною парку.

"Воно, звичайно ж, буде виконувати функції університету, але, наприклад, на першому поверсі ми хочемо продовжити парк в саму будівлю, зробити будівлю частиною парку", - пояснив Мацуура.

Архітектор підкреслив, що оновлення парку, який зараз знаходиться в дуже поганому стані, дозволить оживити простір.

"Зараз тільки чверть території парку упорядкована, інша частина - занедбана. Ми повинні дозволити людям відвідати будь-яку частину парку, щоб по-справжньому його оживити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Перший недержавний Гірничо-металургійний університет, заснований групою "Метінвест", відкриється в Маріуполі. Це буде повноцінний ВУЗ з професійним викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами держзразка і можливістю безкоштовного навчання.

Будівництво планується в Міському саду Маріуполя, територію якого повністю реконструюють в ході будівництва.

Перший набір студентів в гірничо-металургійний університет "Метінвест політехніка" запланований на вересень 2022 року.

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Автор: Іван Бойко