Користуючись нагодою, правозахисники закликали до реформування ООН.

В "Центрі громадянських свобод" раді, що отримали Нобелівську премію миру разом із "друзями та партнерами" із російського "Меморіалу" та білоруської "Вясни".

Про це повідомила голова організації Олександра Матвійчук.

"Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН. Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із "Меморіалу" та "Вясни", – зазначила вона.

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Також вона наголосила, що "зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути". Вона переконана, що для того, аби ми могли жити в світі, де правила визначає не той, хто має більший військовий потенціал, а верховенство права, такий стан речей має бути змінений.

Матвійчук також закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії безпеки для країн світу.

"Для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів", – наголосила вона.

Вона переконана, що без цього стійкий мир у регіоні неможливий.

"Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності", – додала вона.

Нобелівська премія миру 2022 – що варто знати

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

Зрештою 7 жовтня було оголошено лауреатів. Ними стали:

білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, який є керівником правозахисного центру "Вясна";

неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах);

український "Центр громадянських свобод", заснований в 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Українських користувачів соцмереж таке "сусідство" теж обурило – навіть попри те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також висловив обурення тим, що премію отримали Росія і Білорусь, які вчили напад на Україну.

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