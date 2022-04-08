Він зазначив, що на сьогоднішній день перевірено приблизно 80% тієї території, яку можна було безпечно оглянути.

Фахівці почали оглядати місто Буча під Києвом з 1 квітня і на сьогоднішній день перевірено приблизно 80% тієї території, яку можна було безпечно оглянути.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів Мер Бучі Анатолій Федорук.

Він розповів, як почався огляд міста і, як знайшли перші тіла вбитих громадян. За його словами спочатку оглядали залізничний переїзд, подивилися на розбиті будинки, побачили спалену техніку. Потім дійшли до перехрестя вулиці Вокзальна і Яблонська, і "побачили 21 тіло вбитих, закатованих, зі зв'язаними руками цивільних, які були розстріляні".

"Видно, що вони вже не одну добу лежали. Тому що деякі тіла навіть собаки вже почали їсти. А через день фактично з'ясували, що в дитячому таборі "Променистий" в мікрорайоні "Мельники" знаходився умовний штаб росіян – і там в підземеллі також були знайдені п'ятеро молодих людей, зі зв'язаними руками. На вулицях лежала велика кількість розстріляних. І не від осколків, не від мінометів – а саме кульові поранення, тобто людей розстрілювали з автоматів", - розповів подробиці мер Бучі.

Федорук уточнив, що в даний час перевіряти лісисту місцевість або берегову зону, поруч з населеними пунктами, небезпечно. "Вони ще заміновані і туди ніхто, крім фахівців, ще ступати не може. У нас вже є відповідні бригади саперів, які супроводжують газівників, працівників обленерго, які працюють на забезпечення відновлення критичної інфраструктури", - повідомив мер.

При цьому він підкреслив, що в місті залишилося багато боєприпасів російської армії. Федорук зазначив, що між населеними пунктами громади був знайдений величезний арсенал снарядів різного роду, які були заховані, прикриті, а подекуди прямо серед поля кинуті.

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