Тим часом у столиці весілля відгуляла пара волонтерів.

У Дніпрі поранений військовий одружився просто у шпиталі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, українського воїна Олександра доправили до лікарні з передової. Щойно він прийшов до тями, усвідомив: чекати більше не хоче. Його кохана Вікторія приїхала до Дніпра, аби його навідати. Сама вона з Сєвєродонецька і заледве врятувалася з-під обстрілів. Олександр освідчився, а жінка одразу погодилася.

Познайомилися закохані торік влітку на Західній Україні – що одружаться у Дніпрі, та ще й за таких умов, навіть не уявляли. Проте впевнені: гучне гуляння з сукнею та весільною подорожжю ще буде одразу після перемоги.

А ось у столиці пара волонтерів вирішила не переносити весілля, яке запланували ще до вторгнення російських окупантів – одружитися закохані хотіли саме цього дня. Організувати весілля допомагали знайомі, сукню нареченій та обручки дістати вдалося, а ось костюм нареченого знайшли в його друга і просто перешили.

Більшість із тих, хто прийшли привітати молодят – це військові та волонтери, разом з якими новоспечене подружжя Іванни та Володимира допомагають нашим військовим, поліцейським та цивільним.

Закохані кажуть, що найбільше хочуть, щоб російських окупантів якнайшвидше вибили геть з України і щоб можна було влаштувати ще гучніше гуляння.

Загалом за час війни шлюб в Україні уклали майже 15,5 тисяч пар.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, як військові, поліцейські та цивільні можуть зареєструвати шлюб під час війни.