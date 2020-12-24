Через три години після приїзду в лікарню дівчинка знепритомніла, а лікар не змогла їй надати першу допомогу.

У дитячій лікарні міста Бровари Київської області померла однорічна дівчинка. За словами батьків, лікарі не звернули уваги на їхнЄ попередження, що у дитини може бути алергічна реакція і набряк горла.

Читайте такожУ Миколаєві померла шестимісячна дитина, у якої діагностували COVID-19В результаті через три години після приїзду в лікарню дівчинка втратила свідомість, а лікар не змогла їй надати першу допомогу. Через кілька годин дитина померла, передає obozrevatel.

Євгенія Коротенко, мама однорічної дівчинки Жені, не може прийти до тями і зі сльозами згадує кожну хвилину, проведену в Броварській дитячій лікарні. Донька вмирала на очах, а лікарі нічого не могли зробити.

За словами мами, Женя почала задихатися в ніч на 2 грудня. Жінка підозрює, що причиною такого стану міг стати чай зі смаком лісових ягід відомої компанії, який вона давала доньці перед сном.

"Весь день вона була веселою, ми гуляли, грали. Дитина не кашляла і взагалі не хворіла останнім часом. На вечерю вона поїла макарони з сиром, це звична для неї їжа. Єдине: я дала їй чай. Але ми його і раніше давали, тільки з полуницею, а тут був новий смак – лісові ягоди. Дочка лягла спати. А вже через півгодини, приблизно опівночі вона почала крутитися і якось дивно дихати. Я подумала, що може бути нежить, клала її на бочок. Але вона все одно продовжувала видавати звуки з гортані", - згадує Євгенія Коротенко.

Вже о 3 годині ночі Євгенія розбудила чоловіка Ігоря. Тому що у дитини піднялася температура. Вони викликали швидку, приблизно о четвертій ранку приїхали лікарі, вкололи но-шпу і анальгін, і приблизно о 5 годині батьки з донькою приїхали в приймальне відділення Броварської дитячої лікарні.

"Таке враження, що черговий лікар був сонний. Він разів чотири перепитував, чи є у нас хтось хворий, чи були ми в контакті з тими, хто хворіє коронавірусом. Я весь час йому говорила, що ні. Але у дитини щось з горлом, схоже, алергічна реакція на новий чай, уколіть щось антигістамінне, потрібно терміново зняти набряк. Але він не звертав уваги: послухав її, виміряв сатурацію, вона була 97. Зробив укол, і нас відправили в інфекційне відділення", - каже мама дівчинки.

Вже у відділенні дівчинці поставили крапельницю, потім відправили разом з мамою на інгаляцію. Черговий лікар знову приходив, проте весь час посилався, що поки лікарів немає, але ось-ось вони прийдуть і вже зроблять призначення. Дитині ставало все гірше. Якщо спочатку Женя ще стояла на ніжках, то потім постійно просилася: "Мама, на ручки, на ручки, мама, йдемо додому". Потім дівчинку почало рвати, вона стала млявою. І вже коли не могла говорити, показувала на горлечко.

Тільки о 8:15 з'явилася завідуюча відділенням Наталія Світлична. "Вона була незадоволена, роздратована. Почала зі зневагою питати, чи немає у нас в сім'ї хворих. Я кажу, що ні. Подивіться, дитину вже рве, зробіть хоч щось, дайте антигістамінні препарати, відправте нас в іншу лікарню, будь ласка. Вона знову призначає інгаляцію, хоча і я, і медсестра їй говоримо, що вже робили. Чоловік з медсестрою поніс дочку на інгаляцію. Але не минуло й хвилини, як чоловік прибіг, а на руках була Женечка вже вся посиніла, у неї не було дихання!"- плаче мама.

Лікар тільки скрикнула " Ой, б**ть!", схопила дитину і понесла в маніпуляційну, звідки батьків просто виштовхали. За всім, що відбувається вони спостерігали у вікно.

"У них була паніка, там ніяких злагоджених дій не було. Лікар бігала і кричала: "де кисень, бл*ть, де ключ, дайте ключ". Вони не могли знайти вентиль від кисневої точки, щоб включити кисень. Прибігла вже інша медсестра, відкрила цей вентиль. Вони кричали: "реанімацію, викликайте реанімацію!"- каже Євгенія Коротенко.

"Так пройшло вже п'ять хвилин. А ще через п'ять хвилин все затихло. Я спробувала увійти в маніпуляційну. Дочка лежала на кушетці, на її обличчі була киснева маска, а лікар робила масаж серця. Дочка перед цим адже показувала мені ручкою на шийку, вона не могла говорити і дихати, тільки показувала! Але вони не звертали уваги. Тоді чоловік побачив, як одна з медсестер сіла біля підвіконня і почала щось переписувати в історії хвороби", - розповідає мама дівчинки.

"Тільки через 25 хвилин приїхав реаніматолог, він добирався своїм ходом, тому що не було реанімаційної машини з бригадою. Вже тоді мені чоловік сказав, що наша дочка померла. Занадто багато часу пройшло. Ми ж обидва адвокати і стикалися з медичними порушеннями. Є протокол реанімаційних дій. У разі зупинки дихання дитини потрібно інтубувати безпосередньо, через трахею. Цьому вчать ще на першому курсі медичного вузу. А завідуюча не змогла цього зробити. Масочка там не допоможе", - пояснює Євгенія.

Реаніматолог, який приїхав, вже через три хвилини вийшов і повідомив, що дитину інтубували. Тиск стабілізували, серце запустили. І додав: "Ну ви ж розуміє, 25 хвилин вона була без кисню, ви це розумієте".

"Він дав нам натяк, що навіть якщо дочка виживе, то здоровою вона вже ніколи не буде. Тому що мозок без кисню через 6-8 хвилин вмирає", – з гіркотою каже мама малятка.

Потім почалися нескінченні години очікування біля реанімації. Спочатку за життя дитини боролися, потім її стан на кілька годин стабілізувався. Мама змогла підійти до Женечки: "я поговорила з нею, обійняла її і поцілувала. Вона була ще жива". А потім знову у дівчинки зупинялося серце і його знову запускали.

До п'ятої вечора приїхала бригада, яка повинна була відвезти дитину в Боярську лікарню, в дитячу реанімацію. Лікарі довго не виходили, повз пробігла медсестра з аналізами. "Нам спочатку говорили, що провели експрес-тест і у дитини коронавірус. А пізніше повідомили, що прийшли результати ПЛР-тесту – вірусу немає. Можливо, вони почали її тоді колоти по протоколу від коронавірусу. Не знаю".

Близько 6 вечора батьків стали готувати до найгіршого. Дитячий реаніматолог повідомив, що вже 40 хвилин намагається реанімувати дівчинку, але її організм здається. Поки ще діють препарати, вона буде жити, але найстрашніше може статися в будь-яку хвилину. А в 18:40 лікарі зафіксували смерть дівчинки.

"Пневмонія це вже слідство. Після того як дитина довгий час перебувала без кисню легені почали набрякати і заповнюватися рідиною. Це пневмонія. Розумієте, протягом трьох годин, коли ми привезли доньку до приймального відділення Броварської дитячої лікарні, лікар мав побачити, що її стан погіршується. Він не звернув на це уваги, а чекав, коли прийдуть інші лікарі. Він міг просто по-людськи сказати везіть її в Боярку, поки є час, у нас машин немає, я б її домчала за 40 хвилин по порожніх дорогах. А потім завідуюча відділенням не змогла правильно надати допомогу. Вона не інтубувала дитину, а чекала реаніматолога. Час минув", - каже Євгенія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу за фактом смерті дитини. Батьки написали заяву, справу повинні перекваліфікувати на ч.2 ст 140 – неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітніх.

"Але щоб ви розуміли, ця стаття передбачає тільки три роки позбавлення волі. Знаючи, як все це робиться, розумію, що зараз справу затягуватимуть, проводитимуть різні експертизи. Потім нададуть позитивні характеристики на цих медиків, вдячні відгуки пацієнтів. І суд повинен буде все це врахувати. І в кращому випадку винні отримають умовний термін і заборону на три роки займати посаду. Ніхто по цій статті не сяде.

У лікарні навіть не провели службове розслідування, а цих лікарів не відсторонили від виконання обов'язків на час слідства. Вони продовжують там лікувати дітей", - каже Євгенія Коротенко.

Але батьки, обидва адвокати, збираються боротися за те, щоб винні понесли покарання. У самій лікарні коментувати ситуацію навідріз відмовляються, посилаючись на те, що йде слідство.

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Автор: УНІАН