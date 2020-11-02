Також столиці також закриті 9 дитсадків та 103 групи ще в майже 100 дошкільних закладах.

У столиці на карантин через захворювання на COVID-19 серед учнів та вчителів закриті 8 шкіл, 449 класів переведені на дистанційне навчання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

"На карантин у Києві залишаються зачиненими 8 шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на COVID-19 559 учнів та 567 педагогів", - сказала Зінов'єва.

За її словами, також закриті на карантин 9 дитячих садочків столиці та 103 групи в майже 100 дошкільних закладах.

Відвідуваність дитсадків сьогодні становить понад 52%.

Коронавірус в Києві

У Києві за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 507 осіб, з них 52 дитини віком від двох місяців до 17 років. До лікарень минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів з коронавірусом. За добу 9 осіб померли внаслідок ускладнень хвороби.

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Автор: Інна Андаліцька