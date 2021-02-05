Щодо двох затриманих громадян Палестини складено адмінпротоколи про спробу незаконного перетину кордону, а українцеві, який їх супроводжував, загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.

На Львівщині прикордонники затримали нелегалів та їхнього провідника, які в обхід пунктів пропуску намагалися потрапити до Польщі.

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Держприкордонслужби, прикордонний наряд від відділу "Нісмичі" виявив правопорушників за допомогою мобільного тепловізійного комплексу "TORSUS PRAETORIAN" на околиці населеного пункту Угринів Червоноградського району.

"Під час переслідування нелегали намагалися втікати, при цьому падали, підіймалися й знову втікали, і намагалися сховатися... Оператор мобільного комплексу бачив їх як на долоні та координував прикордонників, вказувавши точне місце знаходження порушників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримані документів при собі не мали.

За їхніми словами, один із них - громадянин України, два інших - громадяни Палестини.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Крім того, щодо українця внесені дані до ЄРДР за підозрою у вчиненні злочину за ст. 332 Кримінального кодексу ("незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

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Автор: Антоніна Доломанжи