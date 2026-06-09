Поблизу Львова переорали макове поле, куди люди масово приїжджали для фотосесій (відео)

Поле з маками переорав фермер, щоб посадити там квасолю.

На Львівщині зникла популярна локація для фотосесій з квітучими маками поблизу села Ожидів. Як виявилося, її планово переорав фермер.

У цьому місці останніми днями масово фотографувались люди – хтось проїжджав повз, а дехто їхав туди спеціально.

Власник поля біля Ожидова Сергій Шелемба розповів, що макове поле вирішили планово переорати не через відвідувачів. Він заперечив, що масові фотосесії завдали полю шкоду, повідомляє Zaxid.net.

"Там були посіяні сидерати для покращення ґрунту. Зараз ми все передискували й загнали в землю. Це все буде перегнивати й віддаватиме мікроелементи. Далі плануємо посадити квасолю. Квасоля краща", – пояснив Шелемба.

Фермер зазначив, що інформація про те, що він скаржився на навалу туристів, не відповідає дійсності.

"Я сам сміявся з того, що людям під час війни цікаві фотографування, цікаво виставляти фото, як вони красиво виглядають, коли на війні гинуть хлопці. Я вважаю, що не час робити такі фотосесії. Але це право вибору кожної людини", – додав він.

Скандал довкола фотосесій у макових полях

Останнім часом у соцмережах користувачі активно розповсюджували фото у макових полях. Найпопулярнішими локаціями були поля біля Ожидова на Львівщині та ще одне поле на Київщині. Згодом у соцмережах виник скандал через те, що відвідувачі недбало ставилися до рослин – деякі заїжджали на автомобілях просто в поле.

Масове відвідування поля на Львівщині не зашкодило посівам, однак на Київщині, де фермер посіяв рижій, натовпи витоптали його під час фотосесій.

Вас також можуть зацікавити новини: