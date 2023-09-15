Чиновниця поки ніяк не коментує ситуацію.

Родичка голови Львівської ОВА Максима Козицького виявилася причетною до втечі за кордон майже 200 чоловіків призовного віку через "Шлях".

34-річна Наталія Муха очолює осередок товариства "Просвіта" та керує народним театром "Хліб" у місті Миколаїв Львівської області. Про це у своєму розслідуванні повідомляє NGL.media.

У ході розслідування було виявлено, що саме за зверненнями цих двох організацій до Львівської ОВА, яка видавала дозволи на виїзд, з України виїхали та не повернулися майже 200 чоловіків призовного віку.

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Видання зазначило, що сама Наталія Муха проігнорувала дзвінки та повідомлення з проханням прокоментувати стуацію, а Максим Козицький відповів, що не може знати деталей життя інших людей.

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку

Виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію.

Через це багато чоловіків шукають різноманітні лазівки, щоб все таки покинути країну. У цьому нерідко чоловікам допомагають чиновники.

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