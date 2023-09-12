Фігурант підробляв списки так званих місіонерів, які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

В Одесі затримали екс-диякона УПЦ МП, який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів".

Як повідомили у прес-центрі обласного управління СБУ, на Одещині викрито схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Зокрема, під час комплексних заходів затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ МП, який за гроші "допомагав" потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу у якості церковних кліриків.

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"Для реалізації оборудки фігурант підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою аргументацією про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів.

"Однак співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його "на гарячому", - поінформували у прес-службі.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки, готівку, одержану злочинним шляхом.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури додали, що колишньому служителю одного з храмів міста повідомлено підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За грошову винагороду він забезпечував виготовлення підробних листів від єпархії щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов’язаним, які нібито мають церковний сан, для участі в культурно-духовних подіях у Німеччині.

За даними регіонального главку Національної поліції, фігурант – 29-річний житель Одеси.

Запропонувавши одному із чоловіків за 4,5 тис. доларів організувати переправлення за кордон, він запевняв, що через свої міцні зв’язки має можливості усунути всі перешкоди, які виникатимуть, і надав поради та вказівки щодо послідовності дій на шляху до кордону та в момент його перетинання.

Наразі правоохоронці встановлюють інших зловмисників, які причетні до схеми. Колишньому клірику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Священник УПЦ МП пропагував комунізм на Закарпатті

Нещодавно на Закарпатті СБУ викрила священника УПЦ МП на пропаганді комуністичного режиму. Зокрема, настоятель одного із храмів Хустської єпархії на власній сторінці у соцмережах пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Також він намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ.

За даними місцевих журналістів, йдеться про священника Венедикта Хромея, який є кумом дружини Віктора Медвечука Оксани Марченко.

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