Злочин стався на вечірці напередодні Нового року.

У Польщі двох українців підозрюють у зґвалтуванні місцевої 18-річної дівчини.

Про це повідомляє Onet.

Читайте такожВ умовах локдаунів з усього світу вдалося повернути додому понад 250 тисяч українців

За звинуваченням у зґвалтуванні 18-річної дівчини суд заарештував 26-річного громадянина України. Другий підозрюваний у цій справі, теж українець, потрапив під спостереження поліції.

Як повідомляється, злочин стався в Глівіце напередодні Нового року під час вечірки в одній з квартир.

На даний момент поліція не розкриває ніяких додаткових подробиць у зв'язку з характером справи.

Відповідно до Кримінального кодексу Польщі, підозрюваним українцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська