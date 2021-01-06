У Польщі двох українців підозрюють у зґвалтуванні місцевої 18-річної дівчини.
Про це повідомляє Onet.
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За звинуваченням у зґвалтуванні 18-річної дівчини суд заарештував 26-річного громадянина України. Другий підозрюваний у цій справі, теж українець, потрапив під спостереження поліції.
Як повідомляється, злочин стався в Глівіце напередодні Нового року під час вечірки в одній з квартир.
На даний момент поліція не розкриває ніяких додаткових подробиць у зв'язку з характером справи.
Відповідно до Кримінального кодексу Польщі, підозрюваним українцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.
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