За даними голови ОВА, частину з них захопили на території області, декого взяли у полон за її межами.

У полоні російських загарбників перебувають щонайменше 155 жителів Сумщини.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На даний момент у полоні Росії лишаються щонайменше 155 жителів Сумщини. Частину з них захопили на території області, є й ті, хто був взятий у полон за її межами. Робота з визволення кожного нашого громадянина ведеться з перших днів війни!" - зазначив він.

Очільник області звернувся із закликом до тих, хто володіє інформацією щодо викрадення людей орками, повідомляти про це правоохоронним органам.

"Я прошу кожного з вас - звертайтеся до наших правоохоронців", – додав Живицький.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.

17 квітня міський голова Охтирки Сумської області Павло Кузьменко заявив, що в місті внаслідок дій російських окупантів зруйновано чверть житлових багатоповерхівок. Попри руйнування в місто повертаються люди. Працює критична інфраструктура і лікарні. Місцева адміністрація розробляє план відбудови Охтирки.

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