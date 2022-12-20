Чоловік перебував в Україні нелегально.

З України примусово виселять настоятеля Дубівського Свято-Ільїнського монастиря на Закарпатті. Священник УПЦ МП виявився громадянином Росії, який проживав в Україні нелегально.

У Міграційній службі Закарпатської області повідомили, що незаконного мігранта виявили на Тячівщині.

"У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників УСБУ в області виявлено порушника міграційного законодавства. Ним виявився громадянин Росії, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря. Священнослужитель проживав у смт. Дубове незаконно, оскільки термін дїї посвідки на проживання закінчився", – йдеться у заяві служби.

Відео дня

Зазначається, що 20 грудня чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штраф 1700 грн. Крім того, прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження.

Діяльність УПЦ МП

Під час повномасштабної війни в Україні УПЦ МП продовжує виправдовувати російську агресію та поширювати пропаганду РФ серед вірян. Деякі священники УПЦ МП відкрито просувають так званий "русскій мір".

14 грудня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях. Правоохоронці проводили огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які причетні до антиукраїнської діяльності та предметів, заборонених до обігу.

Пізніше в СБУ повідомили про результати таких заходів, проведених на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Було знайдено чимало символіки СРСР та країни-окупанта, а також "методички" Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Вас також можуть зацікавити новини: