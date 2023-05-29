ПЦУ слід звернутися до влади, аби на офіційному рівні узгодити відзначення свят у відповідності до числення Новоюліанського календаря.

Дні захисника і захисниць України, Українського козацтва і Української повстанської армії прив'язані не конкретно до дати 14 жовтня, а до свята Покрови Божої Матері, яке тепер відзначатиметься 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Не треба шукати консенсусу. Справа в тому, що і свято Українського козацтва, і День Української повстанської армії (УПА), і День захисника і захисниць України прив'язані до Покрови, а не навпаки. І вони прив'язані не до 14 жовтня, і не будь-якої іншої дати, а саме до свята Покрови Божої Матері", - сказав Єленський.

Він відзначив, що тепер Покрова Пресвятої Богородиці припадатиме на 1 жовтня, і церква має звернутися до влади, аби на офіційному рівні узгодити відзначення свят у відповідності до числення Новоюліанського календаря.

За словами Єленського, також треба перенести дату відзначення День Володимира Хрестителя-Русі.

"Очевидно, церкви, звернуться, якщо вже не звернулися - наскільки я знаю, до президента країни, до Верховної Ради з проханням, - щоби ці два свята, які прив'язані до церковного календаря, а йдеться про Покрову і День Володимира Хрестителя-Русі, щоб вони тепер відзначалися по новому календарю", - сказав Єленський.

Православний календар 2023 - що зміниться

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2023 року відбулося розширене засіданні Архієрейського Собору Православної Церкви України. На цьому засіданні було затверджено постанову про календарне питання і визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар. Таким чином, усі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят, а на Великдень і Трійцю новий календар не вплине.

У ПЦУ запевнили, що календарна реформа відбудеться "без примусу, поступово і усвідомлено": парафії і монастирі, які захочуть дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.

Релігієзнавець Андрій Ковальов пояснив, що якщо 27 липня Помісний собор підтримає це рішення і ПЦУ перейде до Новоюліанського календаря, то тоді всі церковні свята "зсуваються" на 13 днів. Оскільки свята зсуваються на 13 днів, то відтак і Покрова тепер відзначатиметься не 14 жовтня, а 1-го.

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