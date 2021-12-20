В результаті святковими ілюмінаціями у селі засвітилися хати, дороги й криниці.

Звичайне село Настасів на Тернопільщині перед різдвяно-новорічними святами вбрали у 9-кілометрову гірлянду.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Загалом дев'ять кілометрів святкових ілюмінацій перетворили звичайне село на новорічну казку. В результаті святковими ілюмінаціями у селі засвітилися хати, дороги й криниці.

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Особливо цікавий вигляд має своєрідне сільське новорічне оформлення: світлову ілюмінацію розмістити на вантажівках та тракторах. Тепер бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 та трактор Т-70 стали найпопулярнішими місцями для фотографування.

Повідомляється, що вбрали та засвітили село за кошти громади і місцевого агрогосподарства. Пануватиме ця святкова казка у селі Настасів аж до кінця Різдвяних свят.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Маріуполі ввечері через сильний вітер впала головна міська новорічна ялинка.

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Автор: Олег Давигора