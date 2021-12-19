Маріуполь - не єдине місто, де впала новорічна ялинка.

У Маріуполі сьогодні ввечері через сильний вітер впала головна міська новорічна ялинка.

Як повідомили в Маріупольській міській раді, ялинку відновлять найближчим часом.

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"Сьогодні ввечері через сильний вітер впав верхній сегмент головної ялинки Маріуполя. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих через падіння ялинки не повідомляється.

Зазначається, що всі інші святкові локації в Маріуполі продовжують працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.

Маріуполь - не єдине місто, де цього новорічного сезону встигла впасти ялинка. Такий же інцидент трапився в Лебедині на Сумщині, повідомляє Суспільне. За словами міського голови Лебедина Олександра Бакликова, це сталося через сильний вітер.

"Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай", - сказав він.

Окрім цього, новорічна ялинка впала в селищі Квасилів біля Рівного. Як розповіли в Рівненському міському тресті зеленого господарства, причиною падіння ялинки також став сильний вітер. Наразі ялинку вже відновили.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. Цього року ялинку прикрашають 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

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Автор: Олександр Топчій