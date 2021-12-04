Напередодні новорічних свят українці все частіше цікавляться, де провести святкову фотосесію. Теплі, домашні, затишні знімки будуть радувати ще довго.
Де виходять найкращі світлини та скільки коштують новорічні зйомки – у сюжеті ТСН.
За словами фотографа Наталі, цього року в моді простота, тому для новорічних фотосесій обирають звичайні речі, а не помпезні сукні. Деякі українці вибирають для святкових фото теплі й затишні піжами.
Щоб в студії вийшли теплі фото, краще обирати ті, де багато простору й сонячного світла
Читайте такожМеню на Новий рік 2022: найсмачніші ідеї для святкового столу"З 10:00 до 14:00 - найкращий час. Важливо, щоб були великі вікна, тому що в студії має бути багато природного світла", - розповіла Наталя.
Оренда студії обійдеться приблизно в 700 гривень, але все залежить від локації.
Професійний фотограф Дмитро розкрив секрет, як зробити дивовижні фото вдома на підвіконні на звичайний смартфон й абсолютно безкоштовно:
- якщо погляд спрямований вліво, то справа в кадрі має бути простір;
- робити багато кадрів з різних ракурсів, тоді точно вийде вдалий кадр.
Для тих, кому декору вдома мало, можна орендувати фургон для фотосесій. Біля фургона - хвоя, іграшки та стіл - все прикрашено вогниками. За словами Анастасії Соколюк, локація з будинком обійдеться в 900 гривень на годину, а з кемпером – 800 гривень, а якщо брати в оренду одразу дві локації, то 1,5 тисячі гривень.
Різдво і Новий рік у Києві
Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого Сімейства.
Монтувати головну ялинку країни почали ще 30 Листопада. Відкриють новорічне дерево традиційно 19 грудня о 17: 00. Всього в Києві буде 14 новорічних локацій.
З 11 грудня на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.