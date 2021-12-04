Вибір локацій для святкових фотосесій величезний й кожен може обрати на свій смак.

Напередодні новорічних свят українці все частіше цікавляться, де провести святкову фотосесію. Теплі, домашні, затишні знімки будуть радувати ще довго.

Де виходять найкращі світлини та скільки коштують новорічні зйомки – у сюжеті ТСН.

За словами фотографа Наталі, цього року в моді простота, тому для новорічних фотосесій обирають звичайні речі, а не помпезні сукні. Деякі українці вибирають для святкових фото теплі й затишні піжами.

Щоб в студії вийшли теплі фото, краще обирати ті, де багато простору й сонячного світла

Читайте такожМеню на Новий рік 2022: найсмачніші ідеї для святкового столу"З 10:00 до 14:00 - найкращий час. Важливо, щоб були великі вікна, тому що в студії має бути багато природного світла", - розповіла Наталя.

Оренда студії обійдеться приблизно в 700 гривень, але все залежить від локації.

Професійний фотограф Дмитро розкрив секрет, як зробити дивовижні фото вдома на підвіконні на звичайний смартфон й абсолютно безкоштовно:

якщо погляд спрямований вліво, то справа в кадрі має бути простір;

робити багато кадрів з різних ракурсів, тоді точно вийде вдалий кадр.

Для тих, кому декору вдома мало, можна орендувати фургон для фотосесій. Біля фургона - хвоя, іграшки та стіл - все прикрашено вогниками. За словами Анастасії Соколюк, локація з будинком обійдеться в 900 гривень на годину, а з кемпером – 800 гривень, а якщо брати в оренду одразу дві локації, то 1,5 тисячі гривень.

Різдво і Новий рік у Києві

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого Сімейства.

Монтувати головну ялинку країни почали ще 30 Листопада. Відкриють новорічне дерево традиційно 19 грудня о 17: 00. Всього в Києві буде 14 новорічних локацій.

З 11 грудня на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.

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Автор: Анастасія Горбачова