Літній чоловік у зруйнованому Харкові / фото Марієнко Андрій
При владі в Україні немає жодних нацистів.
Про це заявила Об'єднана єврейська громада України в коментарі ІА "Українські Новини", таким чином, розвіявши відразу кілька міфів, прикриваючись якими Росія виправдовує свої звірства на території України.
- Теза про "денацифікацію" є помилковим вибором російської пропаганди. Чи є потреба "денацифікувати" країну, в якій вперше за 30 років незалежності був прийнятий закон"Про протидію і запобігання антисемітизму"?
- Також за тиждень до повномасштабного вторгнення в рамках війни Росії проти України 295 депутатів Верховної Ради України проголосували за введення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
- Від "денацифікації" РФ за 20 днів постраждало як мінімум 6 єврейських об'єктів в Україні.
- Важливо розуміти, що єврейська громада України і уряд Ізраїлю – практично не пов'язані між собою сили, але ми сподіваємося на більш активні дії Ізраїлю.