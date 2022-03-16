Від "денацифікації" РФ за 20 днів постраждало як мінімум 6 єврейських об'єктів в Україні.

При владі в Україні немає жодних нацистів.

Про це заявила Об'єднана єврейська громада України в коментарі ІА "Українські Новини", таким чином, розвіявши відразу кілька міфів, прикриваючись якими Росія виправдовує свої звірства на території України.