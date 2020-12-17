Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять сьогодні обшуки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Читайте такожСБУ навідалась з обшуками до "Укроборонпрому"Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.
"17 грудня 2020 року детективи НАБУ прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в Директорат культурної спадщини та музеїв. Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла.
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