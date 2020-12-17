Кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році.

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять сьогодні обшуки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Читайте такожСБУ навідалась з обшуками до "Укроборонпрому"Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

"17 грудня 2020 року детективи НАБУ прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в Директорат культурної спадщини та музеїв. Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко