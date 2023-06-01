Сьогодні для дітей до 14 років, переселенців та військових вхід до зоопарку буде безкоштовним.

Сьогодні, 1 червня, до Дня захисту дітей Одеський зоопарк підготував сюрприз – окремі категорії відвідувачів можуть безкоштовно поспілкуватися з усіма тваринами.

Як повідомляє адміністрація установи, сьогодні вхід для дітей до 14 років, переселенців (при наявності відповідних документів) та військових буде безкоштовним.

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Також відвідувачам пропонують солодощі, аквагрим, майстер-класи, концерт, працюватимуть аніматори.

Що цікавого в Одеському зоопарку

Одеський зоопарк розташований у центрі міста – біля ринку "Привоз" з 1938 року. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

Нещодавно в ньому народилися пташенята чорних лебедів. У дикій природі вони живуть в Австралії та Новій Зеландії, а в Україні – лише у зоопарку.

Є в одеському звіринці й хижаки. Серед них – пара білих левів з харківського ЕкоПарку. Торік тварини півтора місяця провели під обстрілом у тісному приміщенні, бо російські військові зруйнували вольєри. Тварин могли приспати, але на звернення харків'ян перевезти їх у більш безпечні регіони відгукнулося керівництво Одеси та співробітники міського зоопарку. Зокрема, його директор Ігор Бєляков поїхав до Харкова, щоб супроводжувати тварин у дорозі. В Одесі їх виходили та створили всі необхідні умови для життя.

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