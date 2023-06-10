Також за даними обласної прокуратури, поранені троє людей, серед них - неповнолітня дівчина.

У Херсоні, під час евакуації мешканців з підтопленої території, російські терористи вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни.

Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає.

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Також за даними обласної прокуратури, поранені троє людей, серед них - неповнолітня дівчина.

Обстріли Херсона російськими окупантами

8 червня російські загарбники, окрім того, що здійснювали вже звичні обстріли по території Херсонщини, також прицільно били по району, де триває евакуація людей. Внаслідок чого поранення отримали цивільні, а також рятувальники та правоохоронці.

Місцева влада Херсонщини закликала волонтерів тимчасово утриматися від відвідування Херсона через активізацію російських обстрілів.

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