Тіло вбитого знайшли 28 березня в лісосмузі.

Активіст та учасник АТО Олександр Мандич (позивний – «Ташкент») загинув від удару ножем у спину.

Читайте такожПідозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної Марії Борисової (відео, документ)Про подробиці події пише «Диалог.UA».

Як розповідають його знайомі, останнім часом він «займався протидією квартирним аферам та конфліктував з групою рейдерів». Зазначається, що Мандич навіть звертався за допомогою до фахівців і називав багато даних колекторів.

Нагадується, що Александра Мандича викрали троє невідомих осіб у масках чотири дні тому, 24 березня.

«Нападники сильно побили активіста: стіни та підлога його квартири були забруднені кров'ю, на підлозі знайшли вибитий зуб. Очевидці публікували фото розгромленої квартири, де меблі і речі були розкидані по кімнатах. Сусід Мандича встиг записати відео викрадення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ТСН, Олександр Мандич був відомим у Києві активістом Майдану. Він «захищав людей від нападок рейдерів та квартирних аферистів». Друзі його смерть пов'язують саме з цією його діяльністю.

Вбивство Олександра Мандича: що відомо

Тіло активіста знайшли 28 березня в лісосмузі в Київській області.

За інформацією прокуратури, за підозрою у вбивстві затримали трьох осіб.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані близько години утримували активіста у нього у квартирі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього його в напівнепритомному стані силою посадили в автомобіль та вивезли в невідомому напрямку.

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Автор: Катерина Шварц